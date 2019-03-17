كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: سأبحث مع بومبيو منع إيران من الحصول على أسلحة نووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إننا سنعمل بكل جد على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

ونشر نتنياهو في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيصل إسرائيل، هذا الأسبوع، لبحث جهود منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، ومنع التموضع العسكري الإيراني في سوريا.

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وأضاف نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للحكومة الإسرائيلية، ظهر اليوم، أنه سيلتقي بصحبته مع الرئيس القبرصي، ورئيس الوزراء اليوناني من أجل دفع مشروع وضع أنبوب الغاز الذي سيمر من إسرائيل إلى أوروبا قدما، مدعيا أنه "سيجلب مدخولات هائلة إلى خزينة الدولة، وسيتم صرفها على رفاهية المواطنين الإسرائيليين".