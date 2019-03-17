كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميلادينوف" يُدين عنف حماس ضد المتظاهرين في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بشدة حملة الاعتقالات وعنف قوات الأمن التابعة لحركة حماس ضد المتظاهرين، من النساء والأطفال بغزة في الأيام الماضية.

وقال ملادينوف، في بيان صحافي اليوم الأحد: "أشعر بالقلق بشكل خاص من الضرب الصارم للصحافيين والموظفين من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومداهمة المنازل".

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وأضاف ملادينوف، "احتج أهالي غزة الذين طالت معاناتهم على الوضع الاقتصادي المؤلم، وطالبوا بتحسين نوعية الحياة في قطاع غزة، لهم الحق في الاحتجاج، دون خوف من الانتقام".

ودعا ملادينوف، الفصائل الفلسطينية إلى الانخراط بجدية مع مصر لتنفيذ اتفاقية القاهرة 2017 بالكامل، متابعاً "ستواصل الأمم المتحدة جهودها لتجنب التصعيد وتخفيف معاناة الناس في غزة ورفع الاغلاقات ودعم المصالحة".

يذكر أن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس قمعت في الأيام الثلاثة الماضية حراكاً شعبياً في قطاع غزة طالب بتخفيض الأسعار والضرائب، فيما اعتقلت المئات من المواطنين والصحافيين والعاملين في مؤسسات حقوق الإنسان.