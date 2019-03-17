كأس “الكاف”.. الرجاء ينهي الشوط الأول منتصرا على أوتوهو والحسنية “أكبر مستفيد “

أنهى فريق الرجاء البيضاي، الشوط الأول منتصرا على ضيفه أوتوه الكوغولي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا في الكونغو برازافيل، برسم الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ودخل الفريق الأخضر بقوة، محاولا فرض أسلوب لعبه والسيطرة على وسط الملعب، غير أنه لم يشكل أية خطورة على مرمى الحارس الكونغولي، متأثرا من سوء أرضية الملعب، والتي لا تساعد الفريق الأخضر، الذي يعتمد في طريقة لعبه على الكرات الأرضية واللعب القصير.

وعلى عكس مجرى اللعب، سدد العميد ديميتري بيسيكي، في الدقيقة 17، كرة قوية، على بعد أزيد من 30 متر، استقرت في شباك الحارس أنس الزنيتي، الذي لم يحسن التعامل معها، ليمنح فريقه الأسبقية.

ردة فعل الرجاء بعد هذا الهدف، لم تكن قوية، بل كاد أصحاب الأرض أن يضيفوا الهدف الثاني، من خطأ فادح من الزنيتي، في الدقيقة 34، غير أن كرة المهاجم الكونغولي علت العارضة.

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وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه رياح المباراة في صالح أوتوهو، راوغ عمر بوطيب مدافع الفريق الخصم بطريقة رئعة، مرر تمريرة دقيقة لرأسية الحافيظي، التي وجدت بحليب في المككان المناسب، والذي أسكنها لدوره في الشباك في الدقيقة 41.

وما هي إلا 3 دقائق، حتى عاد “العالمي” ليضيف الهدف الثاني، بواسطة المدافع الليبي، سند الورفلي، الذي أسكن الكرة الشباك برأسية بديعة، لينتهي النصف الأول لفوز الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد.

هذه النتيجة، وفي حال استمراها إلى غاية نهاية اللقاء، تعني تأهل حسنية للدور الموالي، رفقة نضصة بركان، في حال ما أنهى الحسنية النصف الأول منتصرا بهدف دون رد.