عصبة الأبطال – 3 أندية قوية مرشحة لمواجهة الوداد في دور الربع.. وهذا موعد القرعة

ضرب فريق الوداد البيضاوي أكثر من عصفور واحد في مباراة أمس أمام ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، فالفوز مكنه من ضمان بطاقة العبور أولا، رد الدين للفريق الجنوب إفريقي ثانيا، والأهم هو تصدر ترتيب المجموعة وتفادي مواجهة كبار القارة في دور الربع.

وسيتعرف ممثل كرة القدم المغربية الوحيد في أغلى المنافسات القارية، على خصمه في دور الربع، يوم الأربعاء المقبل، خلال عملية القرعة، التي ستقام في مقر الاتحاد القاري، في العاصمة المصرية القاهرة.

وسيكون الوداد البيضاوي، أمام 3 خصوم محتملين، هم حوريا كوناكري الغيني، الذي سبق وأن واجهه العام الماضي، ثم سيمبا التانزاني، الذي واجهه الفريق الأحمر في مناسبات سابقة، بالإضافة إلى شباب قسنطينة الجزائري، ممثل الكرة الجزائرية الوحيد في الدور الثاني.