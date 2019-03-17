على أبواب السبعين من عمره.. موخاريق أمينا عاما للاتحاد العام للشغل لولاية ثالثة

في عمر يناهز 68 سنة، انتخب الميلودي موخاريق، أمينا عاما لنقابة الاتحاد العام للشغل، لولاية ثالثة.

وانتخب موخاريق، مساء أمس السبت، بالإجماع، خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد العام للشغل، بالدار البيضاء.

كما انتخب المؤتمر لجنته الإدارية التي تضاعف عدد اعضائها بشكل كبير حيث انتقل من 160 إلو 332 عضوا، وهو العدد الذي تضاعف لاحتواء مختلف الفرقاء المنضويين تحت نقابة موخاريق.

وبعد انتخابه، لولاية ثالثة، لوح موخاريق بتصعيد نقابته في وجه الحكومة بعد تعثر جولات الحوار الاحتماعي، متهما الحكومة بالإصرار على مواقفها وعدم التجاوب مع مطالب الشغيلة.

وأثار انتخاب موخاريق، وهو على أبواب السبعين من عمره، موجة تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن اعادة انتخابه لولاية ثالثة، ضرب لشعارات تشبيب القيادات النقابية.