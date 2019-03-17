جماهير الوداد بعد الفوز والتأهل: “اللعابة كانو رجال.. هدف الناهيري رائع ونريد العصبة” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

لم تخفي جماهير فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم سعادتها الكبيرة، بالانتصار المهم الذي حققه الفريق، أمس السبت، على حساب فريق ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، وضمانه التأهل لدور ربع النهائي متصدرا لمجموعته.

وأكد عدد من أنصار الفريق، في تصريحهم لميكرو “اليوم24″، عن ثقتهم الكبيرة في عناصر الفريق، من أجل الذهاب إلى أبعد دور ممكن والمنافسة على اللقب، كما أشادوا كثيرا بالهدف الجميل الذي وقعه المتألق محمد الناهيري.

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إليكم ارتسامات جماهير الوداد مباشرة بعد المباراة: