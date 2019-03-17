فيديو: عبد الله أيت الشريف
لم تخفي جماهير فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم سعادتها الكبيرة، بالانتصار المهم الذي حققه الفريق، أمس السبت، على حساب فريق ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، وضمانه التأهل لدور ربع النهائي متصدرا لمجموعته.
وأكد عدد من أنصار الفريق، في تصريحهم لميكرو “اليوم24″، عن ثقتهم الكبيرة في عناصر الفريق، من أجل الذهاب إلى أبعد دور ممكن والمنافسة على اللقب، كما أشادوا كثيرا بالهدف الجميل الذي وقعه المتألق محمد الناهيري.
إليكم ارتسامات جماهير الوداد مباشرة بعد المباراة:
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الوداد بعد الفوز والتأهل: “اللعابة كانو رجال.. هدف الناهيري رائع ونريد العصبة” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.