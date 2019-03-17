وادي عارة: مصرع عامل وإصابة آخر في حادث عمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (25 عاما) من قرية الرينة مصرعه وأصيب آخر بجروح بالغة الخطورة بعد ظهر اليوم، الأحد، إثر سقوطهما عن ارتفاع نحو 7 أمتار في ورشة بناء في منطقة وادي عارة.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر طبية أن عاملين أصيبا بجراح خطيرة في حين وصفت حالة أحدهما بالحرجة، وأعلنت وفاته لاحقا، وذلك إثر سقوطهما عن ارتفاع في ورشة بناء في البلدة الاستيطانية حريش، في منطقة وادي عارة.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين، إلا أن محاولات إنعاش أحد العاملين باءت بالفشل وأقرت وفاته في المكان، فيما تمّ نقل الآخر إلى مستشفى "هيلل يافه" بالخضيرة بحالة خطيرة، وهو تحت التخدير وموصول بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادثين وفقا للمقتضى.

وفي حادث آخر وقع صباح اليوم، الأحد، لقي الشاب فهد يوسف غنيمات من بلدة صوريف قضاء الخليل، مصرعه في حادث عمل بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

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وبهذا بلغ عدد الذين لقوا مصارعهم في حوادث عمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 17 عاملا، منهم 9 ضحايا عملوا في ورشات بناء. وبلغ عدد المصابين 31 مصابا، بينهم 7 مصابين وصفت إصاباتهم بأنها خطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.