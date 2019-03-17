انت الان تتابع تفاصيل خبر مسلحون يهاجمون قاعدة عسكرية في مالي ويقتلون 16 جندياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 03:50 مساءً - هاجم مسلحون قاعدة عسكرية في مالي، ليل أمس السبت، وسيطروا عليها لبعض الوقت وقتلوا ما لا يقل عن 16 جندي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين محليين القول، إن المسلحين قتلوا 16 جنديا على الأقل، ودمروا خمس سيارات في منطقة موبتي بوسط البلاد.

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وقال يوسف كوليبالي، رئيس بلدية كاريري أقرب بلدة لموقع الهجوم، إن القاعدة تقع في قرية ديورا. وسبق أن شن متشددون على صلات بتنظيم "القاعدة" هجمات في وسط مالي.

وأكدت مصادر أن حصيلة الهجوم، الذي وقع الخامسة صباحا (بالتوقيت المحلي)، مرشحة للارتفاع نظرا لسقوط نحو 12 جريحا.

وارتفعت وتيرة العنف في مالي بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت البلاد سلسلة من العمليات الإرهابية ضد القوات الأممية وقوات الجيش وسط وشمال مالي.