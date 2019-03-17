اخبار العالم

مسلحون يهاجمون قاعدة عسكرية في مالي ويقتلون 16 جندياً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

انت الان تتابع تفاصيل خبر مسلحون يهاجمون قاعدة عسكرية في مالي ويقتلون 16 جندياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 03:50 مساءً -  هاجم مسلحون قاعدة عسكرية في مالي، ليل أمس السبت، وسيطروا عليها لبعض الوقت وقتلوا ما لا يقل عن 16 جندي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين محليين القول، إن المسلحين قتلوا 16 جنديا على الأقل، ودمروا خمس سيارات في منطقة موبتي بوسط البلاد.

Advertisements

وقال يوسف كوليبالي، رئيس بلدية كاريري أقرب بلدة لموقع الهجوم، إن القاعدة تقع في قرية ديورا. وسبق أن شن متشددون على صلات بتنظيم "القاعدة" هجمات في وسط مالي.

وأكدت مصادر أن حصيلة الهجوم، الذي وقع الخامسة صباحا (بالتوقيت المحلي)، مرشحة للارتفاع نظرا لسقوط نحو 12 جريحا.

وارتفعت وتيرة العنف في مالي بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت البلاد سلسلة من العمليات الإرهابية ضد القوات الأممية وقوات الجيش وسط وشمال مالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يهاجمون قاعدة عسكرية في مالي ويقتلون 16 جندياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى