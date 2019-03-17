"سوريا الديمقراطية": فرار 60 ألفاً معظمهم مدنيون من آخر جيب لـ"داعش"

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خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 03:50 مساءً - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أن ما يربو على 60 ألفاً معظمهم مدنيون فروا من آخر جيب لتنظيم الدولة في شرق سوريا، منذ بدأ الهجوم النهائي للسيطرة عليه قبل أكثر من شهرين.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو جبرئيل، للصحفيين إن 29 ألفاً و600 شخص، أغلبهم عائلات مقاتلي التنظيم، استسلموا منذ فرضت القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية حصاراً على قرية الباغوز والمناطق المحيطة بها على نهر الفرات.

وبينت "سوريا الديمقراطية" أن خمسة آلاف مقاتل كانوا ضمن هؤلاء، وفق ما نشرت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد.

وقال جبرئيل إن 34 ألف مدني آخرين تم إجلاؤهم من الباغوز، آخر جيب للمسلحين الذين طردوا من نحو ثلث العراق وسوريا خلال الأعوام الأربعة المنصرمة.

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وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن 1306 "إرهابيين" قتلوا، فضلاً عن إصابة كثيرين في الحملة التي بدأت في التاسع من يناير الماضي، في حين قتل 82 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية فضلاً عن إصابة 61 آخرين.

وقالت القوات إن 520 مسلحاً آخرين أسروا خلال العمليات الخاصة التي جرت في آخر معقل للمسلحين، والذي يضم مجموعة من القرى تحيطها الأراضي الزراعية.

ويقول سكان سابقون إن مئات المدنيين لاقوا حتفهم على مدى شهور من القصف الجوي العنيف الذي شنه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، بعد أن سويت قرى صغيرة عديدة بالأرض في المنطقة على طول الحدود مع العراق.

ونقلت قوات سوريا الديمقراطية عشرات الآلاف الذين فروا من أراضي تنظيم "داعش" في الأشهر الأخيرة إلى مخيم الهول في الشمال الشرقي.

وتقول الأمم المتحدة إن المخيم يضم الآن 67 ألفاً وإن 90% منهم نساء وأطفال، ويتجاوز ذلك طاقته الاستيعابية. ويقول عاملون في المخيم إنهم لا يملكون ما يكفي من الخيام أو الغذاء أو الدواء، وحذروا من انتشار الأمراض.