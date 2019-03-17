شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شهداء باكستانيين في هجمات نيوزيلندا الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت باكستان عن مقتل تسعة من مواطنيها ضمن ضحايا الهجمات الإرهابية على المسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان صحفي اليوم، أنه تم تحديد هوية جميع الضحايا الباكستانيين الذين ارتفع عددهم إلى تسعة قتلى.

وأضاف أن وزارة الخارجية الباكستانية ستقوم بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لأسر الضحايا الباكستانيين، بما في ذلك زيارتهم إلى نيوزيلندا، وإعادة جثث من يرغبون في نقلها إلى باكستان.