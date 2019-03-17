فرار 60 ألفا معظمهم مدنيون من آخر جيب لـ"داعش" في سوريا

اعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، أن 60 ألفا معظمهم مدنيون فروا من آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق سوريا منذ بدأ الهجوم النهائي للسيطرة عليه قبل أكثر من شهرين.
وأفادت القوات، بحسب "روسيا اليوم"، بأن 5 آلاف مقاتل كانوا ضمن هؤلاء.
وصرح المتحدث باسم "قسد" كينو جبرئيل للصحفيين بأن 29 ألفا و600 شخص، أغلبهم عائلات مقاتلي التنظيم، استسلموا منذ فرضت القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية حصارا على قرية الباغوز والمناطق المحيطة بها على نهر الفرات.
وأضاف جبرئيل أن 34 ألف مدني آخرين أجلوا من الباغوز.
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