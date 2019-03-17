إصابة 11 معلماً بانقلاب حافلة شمال غربي مصر

أصيب 11 معلما بحادث اصطدام حافلتهم بحاجز خرساني وانقلابها على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي عند قرية الزيتون، جراء انفجار أحد إطاراتها.
وقال اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إنه تلقى بلاغا من مستشفى الطوارئ بقرية رأس الحكمة، بوصول 11 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس خاص بنقل المعلمين عند الكيلو 90 على الطريق الدولي بالساحل الشمالي.
وأضاف أنه أثناء سير الحافلة في اتجاه مدينة الضبعة، انفجر الإطار الأمامي الأيسر لها، وفقد السائق السيطرة عليها لتنحرف وتصطدم بأحد الحواجز الخرسانية الموجودة بالجزيرة الوسطى للطريق، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الحافلة وعدد من ركابها بلا وفيات.
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