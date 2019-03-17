محمد بن زايد والرئيس الأفغاني يبحثان تعزيز العلاقات وعددا من القضايا

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الأفغاني محمد أشرف غني علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال محادثات رسمية عقدت اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي بزيارة الرئيس الأفغاني والوفد المرافق له متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في دعم العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهما إلى التقدم والتنمية والازدهار.





واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية إضافة إلى جهود دعم الإعمار والتنمية والسلام في أفغانستان.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

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وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تولي اهتماما بالغا بدعم الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى مساندة الشعب الأفغاني لتجاوز التحديات التي يواجهها وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في بلاده.

وقال إن الدولة حريصة على مواصلة دعمها للجوانب الإنسانية والتنموية التي ترتقي بمستوى مختلف الخدمات المقدمة للشعب الأفغاني والقطاعات الحيوية التعليمية والصحية والاجتماعية التي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

من جانبه، أعرب الرئيس الأفغاني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات مثمنا الجهود والمساعي التي تبذلها الدولة في دعم الشعب الأفغاني من خلال مبادراتها وبرامجها التنموية المتنوعة التي تنفذها في مختلف مناطق أفغانستان.

وأكد الجانبان في ختام لقائهما سعي البلدين إلى تنمية العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في جهود تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

كما شددا على أهمية مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمان وترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم.