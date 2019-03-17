محمد بن زايد يستقبل الرئيس الأفغاني لدى وصوله إلى الإمارات

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأحد، الرئيس الأفغاني أشرف غني في قصر الرئاسة بالعاصمة أبوظبي.

وأجريت للرئيس الأفغاني مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لأفغانستان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف.

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال صافح الرئيس الأفغاني كبار مستقبليه من الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته إلى الإمارات.



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وجددت الإمارات مؤخرا التزامها بمواصلة واجبها الإنساني تجاه الشعب الأفغاني، بما في ذلك دعم جهود الحكومة في إرساء المصالحة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واسعة النطاق.





