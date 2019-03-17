انت الان تتابع حادث نيوزيلندا: 10 آلاف دولار لأسرة كل ضحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حادث نيوزيلندا

كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد، أن مكتبها تلقى، أمس الأول الجمعة، بيانا من المسلح الذي قتل 50 شخصا في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش قبل دقائق من حصول الاعتداء، ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن أرديرن قولها للصحفيين، اليوم: "كنت واحدة من أكثر من 30 متلقيا للبيان الذي أرسل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء"، مشيرة إلى أن البيان لم يتضمن أي موقع أو تفاصيل محددة، وأنه تم إرساله إلى أجهزة الأمن خلال دقيقتين من استلامه، موضحة أن المتهم موجود في سجن شديد الحماية، والشرطة ستحرس المساجد خلال الصلوات وستكون بالقرب منها في كل الأوقات.

وأكدت أرديرن أن الحكومة ستجري مناقشات، اليوم الأحد، حول تغيير قوانين حمل السلاح، كاشفة عن صرف 10 آلاف دولار لأسرة كل ضحية، ويمكنها إنفاق ذلك على نقل الجثمان للدفن خارج نيوزيلندا، لو رغبت أسرة الضحية، وتحدثت أرديرن عن خدمات ستقدمها حكومتها لمساعدة المدارس أمنيا ونفسيا للطلاب.وكان المتحدث باسم الشرطة

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