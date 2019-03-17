انت الان تتابع ارتفاع ضحايا الفيضانات بإندونيسيا لـ109 قتلى ومصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فيضانات - أرشيفية

أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، سوتوبو بورو نوجروهو، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليم "بابوا" الواقع شرقي البلاد مؤخرا، إلى 50 قتيلا و59 مصابا. وقال نوجروهو، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن مياه الفيضانات غمرت مئات المنازل، ودمرت العديد من الطرق والجسور؛ ما أعاق جهود الإنقاذ الجارية. ورجح نوجروهو احتمال ارتفاع عدد القتلى بسبب عدم الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة حتى الآن، كما أشار إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص يمكثون حاليا في مراكز إيواء مؤقتة.

يشار إلى أن منطقة "سينتاني" القريبة من العاصمة الإقليمية "جايابورا" تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة، ما تسبب في حدوث فيضانات عارمة. وقال المتحدث باسم شرطة بابوا، سوريادي دياز، اليوم الأحد، إن هناك نحو 50 جثة في المستشفى نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية. وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث