شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: رئيس الوزراء يبدأ محادثات تشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر) ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم (الأحد) أن رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي بدأ محادثات تشكيل حكومة جديدة. ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم (الأحد) أن رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي بدأ محادثات تشكيل حكومة جديدة. وقالت الوكالة إن الحكومة الجديدة ستضم خبراء لا ينتمون لأي تيارات سياسية وستعكس التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري.



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