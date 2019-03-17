شكرا لقرائتكم خبر عن مالي: مسلحون يقتلون 16 جندياً بهجوم على قاعدة عسكرية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (باماكو)أفاد مسؤولان في مالي اليوم (الأحد) بأن مسلحين هاجموا قاعدة عسكرية الليلة الماضية وسيطروا عليها لبعض الوقت وقتلوا ما لا يقل عن 16 جنديا ودمروا خمس سيارات في منطقة موبتي بوسط البلاد.
وقال يوسف كوليبالي رئيس بلدية كاريري أقرب بلدة لموقع الهجوم لـ«رويترز» إن القاعدة تقع في قرية ديورا. وسبق أن شن متشددون على صلات بتنظيم القاعدة هجمات في وسط مالي.
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