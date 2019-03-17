بالصور.. الأزهر يواصل فاعليات منافسات أولمبياد شباب جامعات أفريقيا

كتب: أحمد أبوعقيل

تتواصل اليوم الأحد منافساتُ الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، الذي تنظمه جامعة الأزهر، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك وسط أجواءٍ تنافسيةٍ حماسية، تعكس روح المودة والأخوة بين أبناء القارة السمراء.

وتابع أ.د محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وقيادات الجامعة، خلال اليومين الماضيين، جانبًا من منافسات الأولمبياد، والتي تشمل ألعاب: كرة القدم، وكرة السلة، بنين وبنات، وألعاب القوى، وتتوزع فعالياتها ما بين استاد الكلية الحربية، وملاعب جهاز الرياضة.

ويأتي هذا الأولمبياد ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019م عامًا لشباب أفريقيا.

وكانت جامعة الأزهر قد دشنت، الثلاثاء الماضي، المقرَّ الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، بحضور لفيف من المسؤولين، وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية. وألقى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلمة أكد فيها أنَّ "تدشين مقر اتحاد الجامعات الأفريقية في مصر حدثٌ تاريخيٌّ، يأتي في إطار التأكيد على عُمق العلاقات المصرية بكل دول القارة السمراء، وانفتاحها على الثقافات، والحضارات، والأديان المختلفة".

وفي ذات السياق، تحتضن جامعةُ الأزهر في يوليو المقبل المؤتمرَ الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى يَعْقِده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.