بهية الحريري استقبلت وفدا من متقاعدي الرسمي

استقبلت رئيسة لجنة التربية والثقافة النائبة بهية الحريري، وفدا من رابطتي الأساتذة والمعلمين المتقاعدين في التعليم الرسمي، أطلعها على مطالبهم بتطبيق المادة 18 من القانون 46/2017 والمتعلقة بمستحقاتهم التي لم تطبق بسبب التباين بينهم وبين وزارة المال بتفسير هذه المادة.

ووعدت الحريري بمتابعة هذا الموضوع من لجنة التربية وإحالته على مختصين لدرسه وإبداء الرأي به.