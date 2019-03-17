أكدت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، أنه "على أثر تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المدعو نادر الشيخ يتناول المدعو محمد سرور ويطلق ادعاءات حول قيامه بإنجاز رخص أسلحة بالتعاون مع ضابط عام في المؤسسة العسكرية، أوقفت مديرية المخابرات المدعو الشيخ، وتبين نتيجة التحقيقات الأولية أن لديه خلافات عائلية مع المذكور سرور، كما اعترف بالافتراءات التي ساقها بحق الضابط العام، وضُبط بحوزته سلاح حربي دون ترخيص"، مشيرة إلى أنه "تجري متابعة التحقيق بإشراف القضاء المختص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقف المدعو نادر الشيخ وضبط سلاح حربي دون ترخيص بحوزته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.