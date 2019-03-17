ابو الحسن متفقدا الأضرار بالمتن: لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بالاصلاحات الضرورية

توجه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن، يرافقه رئيس اتحاد بلديات المتن الاعلى مروان صالحة ووكيل داخلية المتن في الحزب التقدمي الاشتراكي عصام المصري ورئيسا المجلس البلدي في بلدتي جوار الحوز وكفرسلوان الياس سعد وبسام حاطوم وفريق العمل لمعاينة الأضرار الجسيمة، بفعل العوامل الطبيعية الواقعة على الطريق الرابط بين بلدتي جوار الحوز وكفرسلوان.

وأعلن ابو الحسن انه تم إحصاء الاضرار في مختلف القرى والبلدات، ومنها الواقعة على هذه الطريق وفي بلدة بزبدين وعلى طريقي صوفر - قبيع وبلدة زرعون ورويسة البلوط وغيرها من الاضرار المتفرقة في القرى والاحياء السكنية، مشيرا إلى أنه كان قد زار رئيسي الجمهورية والحكومة في مناسبات معينة، وطرح معهما واقع الأضرار الجسيمة في المنطقة، مطالبا بتوفير الإعتمادات اللازمة للهيئة العليا للاغاثة ولوزارة الأشغال العامة للقيام بإصلاح الأضرار التي لا تقوى البلديات على معالجتها.

وجدد النداء لهما، مناشدا وزارة الاشغال والهيئة العليا للاغاثة اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة للقيام بالاصلاحات الضرورية والطارئة، مؤكدا ان "رفع الضرر عن المواطنين مهمة تقع على عاتق كل مسؤول يشعر بالمسؤولية الوطنية تجاه الناس، وهي اقل واجب تجاه المواطن الذي يحتاج من الدولة تسهيل اموره خصوصا في مناطق الريف".