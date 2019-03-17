اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى انه "بعد التقارير الاعلامية عن ارتكابات ومخالفات تطال موظفين ومسؤولين بالجمارك أطالب رئيس هيئة التفتيش المركزي بفتح تحقيق فوري بهذا الملف حتى نعرف كيف تُدار هذه المؤسسة"، مضيفا:"نريد معرفة المزاريب فيها ومن هم حراس المزاريب؟، لم يعد يجوز السكوت".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحواط: نريد معرفة من هم حراس "المزاريب" في الجمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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