فنيش: ما حصل في نيوزيلندا يذكرنا بمجزرة العباسية وما يقترفه العدو الاسرائيلي

اشار وزير الشباب والرياضة محمد فنيش الى "المشهد في نيوزيلندا مريب، انها جريمة وحشية بوضح النهار، فكر حاقد يعتدي على المصلين في بيوت الله لا يتورع عن توجيه الرصاص الى كل الناس". وأضاف خلال السباق السنوي إحياء لشهداء بلدة العباسية الذين سقطوا إبان الإجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان بالتعاون مع بلدية العباسية، "هذا المشهد يذكرنا بمجزرة العباسية وما يقترفه العدو الإسرائيلي، وهذا يدل على الرابط ما بين هذين الفكرين، خصوصا وإن الفكر الصهيوني هو السبب في بث الحقد والكراهية، لذلك نحن بأمس الحاجة لمواجهة هذا الفكر ومواجهة مشاريع الفتن. وكما نحن بحاجة الى المقاومة لمواجهة الإعتداءات. نحن بحاجة أيضا الى فكرها لبناء الأوطان والرياضة جزء من هذه الثقافة، نحن بحاجة الى الرياضة في تنشئة الأجيال"، مشددا على "ضرورة محاربة الفساد الظاهرة التي يجب مكافحتها بالسياسة والتشريع وتفعيل دور القضاء، وان يكون لدينا سبل الوقاية، اذا نحن بحاجة الى تعميم ثقافة الرياضة لكتون سبيلا لتهذيب النفوس".

ودعا فنيش الى "الإفادة من هذا الإستحقاق الرياضي وتطويره على مستوى كل البلديات وإتحادات البلديات".