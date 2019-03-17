مروان أبو فاضل: ثقافة التحريض والعنصرية أساس ظهور الإرهاب

اعتبر الأمين العام لـ”اللقاء الأرثوذكسي” في لبنان مروان أبو فاضل أن "ثقافة التحريض والعنصرية أساس ظهور الإرهاب والإرهاب الآخر"، مشيرًا إلى أن "معالجة هذه المعضلة تكون من خلال تعليم يجب أن يتم، كما يجب أن يُكفَّر كل مسيحي وكل مسلم يقوم بأي عمل متطرّف من قبل جماعاته، ليصبح منبوذًا من دائرة التفكير التي يفكّرها. ويتطلّب الحد من الترويج للكراهية والكراهية المضادة عملًا ثقافيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا".

وأوضح أبو فاضل، في حديث تلفزيوني، أنه "يمكن لفلسطين التصدي للموجات العنصرية من خلال وقف التطبيع مع اسرائيل أولًا. ثانيًا، لا يمكن أن نتعامل مع مكنة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الإنتخابية التي تقوم وتتم على دم الفلسطينيين"، متسائلًا "أين الجامعة العربية من هذه الأمور؟ أين الموقف العربي حيال هذا الموضوع؟"

وفي موضوع زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى لبنان، أشار الأمين العام لـ”اللقاء الأرثوذكسي” إلى وجوب استقبال الموفد الأميركي وأهمية الكلام المبني على مصلحة لبنان وبلغة واحدة وليس بحكومة بمنازل كثيرة"، منوهًا إلى أن "الطرح المستقيم والمبني على مصلحة الدول، هو طرح مشروع دبلوماسيًا". ولفت إلى أن "المحادثات اللبنانية-الأميركية ستتطرّق إلى النفط والنزوح السوري والسياسة اللبنانية والعلاقة مع سوريا"، متمنيًا أن "نكون جاهزين في ملفاتنا".