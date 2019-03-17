شقير: مطار القليعات وتطويره وجعله مطارا دوليا من الاولويات

اشار وزير الاتصالات محمد شقير الى خلال اجتماع الهيئات الإقتصادية اللبنانية، بدعوة من رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي إجتماعها في مقر الغرفة، الى إن المشاريع التي عرضها علينا الرئيس دبوسي ليست أحلاما بل هي مشاريع واقعية قابلة للتحقيق، ومطار القليعات وتطويره وجعله مطارا دوليا هو من الاولويات وحاجة حيوية، كما أن المنطقة الاقتصادية الخاصة تحتاج الى رئاسة جديدة لادارتها، لأن الخطوات المتقدمة التي خطتها المنطقة تحتاج الى إستكمال لأنه لا يجوز العودة بالمشروع على أهميته الى الوراء، وان الضرورة الملحة هي إيجاد الحلول المنشودة والسريعة لقطاع الكهرباء".

ولفت الى انه جرى التركيز من قبل المجتمعين على ضرورة تعيين رئيس لهيئة مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة لإكمال مسيرة ما تم تحقيقه، ومتابعة ملف مطار القليعات مع وزير الاشغال والنقل البحري يوسف فنيانوس بالإستناد الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والإعتماد على الجانب الصيني بكافة إمكانياته وقدراته وخبراته والتعاون بالنسبة الى المشاريع الاستثمارية الكبرى.