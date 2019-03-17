وكالة الأنباء الجزائرية: رئيس الوزراء يبدأ محادثات تشكيل الحكومة الجديدة

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية "واج" بأن رئيس الوزراء الجديد نورالدين بدوي بدأ محادثات تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضحت الوكالة أن بدوي ونائبه وزير الخارجية رمطان لعمامرة سيقومان بالمشاورات من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية مع أو بدون انتماءات سياسية تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

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