سانا: مقتل 10 مدنيين بينهم أطفال بقصف للتحالف الدولي على مخيم الباغوز

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مقتل 10 مدنيين بينهم أطفال جراء استهداف طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مخيم الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي شرق سوريا.

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