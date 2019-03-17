أ.ف.ب: مقتل 8 أشخاص بهجوم مسلح على معسكر للجيش في مالي

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مقتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم مسلح مشتبه به على معسكر للجيش في مالي.
وتكافح الحكومة المالية لاستعادة السيطرة بعد أن سقط شمال البلاد بين آذار ونيسان 2012 بأيدي جماعات جهادية تنتمي لتنظيم القاعدة تم تشتيتها بتدخل عسكري غربي في كانون الثاني 2013 بمبادرة فرنسية.
وتشن المجموعات المسلحة هجوماً بشكل دائم على الجيش والقوات الفرنسية التابعة للأمم المتحدة.
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