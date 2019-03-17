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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أوفد قطاع مصلحة الأحوال المدنية مأمورية قانونية وفنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين من أهالي حي الأسمرات بالمقطم، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.
واستمرت أعمال المأمورية 7 أيام تم خلالها تجديد 1941 بطاقة رقم قومي للرجال والسيدات من قاطني الحي، وتم منحهم الاستمارات مجاناً، ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من أهالي الحي مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم في استخراج أوراقهم الثبوتية.
كانت هذه تفاصيل خبر مأمورية من الأحوال المدنية لتجديد 2000 بطاقة شخصية للمواطنين بحي الأسمرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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