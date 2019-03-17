"تحرش بابنتي".. القبض على فلاح لاتهامه بالشروع في ذبح شاب في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب شاب في مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، اليوم الأحد، إثر تعدي فلاح عليه محاولًا ذبحه لوجود خلافات مالية بينهما، واتهامه بالتحرش بابنته.

واستقبل مستشفى كفر الدوار العام "ص. م .أ " 23 سنة مصابًا بجروح قطعية في الرأس والرقبة واشتباه كسر باليد اليمنى، وجرى تحويله إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية لاستكمال العلاج.

بسؤال المجني عليه اتهم "ع. م .د" 60 سنة - فلاح ومقيم بذات الناحية، بالاعتداء عليه مستخدمًا "سكين" كان بحوزته، وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات مالية بينهما .

جرى ضبط المتهم المذكور وبحوزته الآداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه، وأضاف أن المصاب المذكور حاول التحرش بابنته.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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