حمد الله يرفض الحديث عن المنتخب ويؤكد: ” أنا الآن في النصر السعودي” – فيديو

رفض عبد الرزاق حمد الله، اللاعب المغربي المتألق في الدوري السعودي الممتاز، ومتصدر هدافيه بـ21 هدف، الحديث عن المنتخب المغربي، مؤكدا بأن تركيزه التام حاليا منصب على فريقه النصر السعودي، ولا يفكر في للمنتخب.

وكان الناخب الوطني، هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قد أعلن غياب اللاعب عن توليفة “الأسود” الأساسية، التي ستخوض مباراتي مالاوي والأرجنتين القادمتين، كما أعلن أيضا بأن اللاعب وجهت له الدعوة لكنه رفضها لـ”أسباب عائلية”.

وأثار حمد الله، الكثير من الجدل، بتصريح له، أمس السبت، بعد مباراة فريقه أمام الوحدة، والتي وقع فيها رباعية كاملة، إذ رفض الجواب عن سؤال حول المنتخب الوطني، وقال حمد الله: ” أنا الآن في النصر السعودية والمنتخب يبقى منتخب”.

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إليكم ما صرح به حمد الله: