الورفلي أساسي .. هذه تشكيلة الرجاء الأساسية أمام أوتوهو الكونغولي

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن التشكيلة الأساسية للفريق، التي ستخوض بعد قليل، مباراة أوتوهو ديو الكونغولي، برسم آخر جولات المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتعرف هذه التشكيلة عودة المدافع الليبي، سند الورفلي، الذي غاب لمباريات عديدة، بسبب الإصابة، ليعوض بذلك غياب العميد بدر بانون، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوتين، فيما لم تعرف التشكيلة تغييرات كبيرة أخرى، باستثناء خيار المدرب، عدم إدخال المهاجم محسن ياجور كأساسي.

إليكم تشكيلة الرجاء في هذه المباراة: