رئيسة الوزراء تلقت بيان مجزرة المسجدين تسع دقائق قبل التنفيذ.. وفيسبوك حذف أكثر من مليون فيديو

كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الأحد، أن مكتبها تلقى “بيانا” من المسلح الذي أقدم على قتل 50 مصليا الجمعة، قبل تسع دقائق من بداية الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايستشيرش.

وأوضحت أرديرن لصحافيين “كنت واحدة من أكثر من ثلاثين متلقيا للبيان الذي أرسل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء” على المسجدين، مشيرة إلى أن البيان “لم يتضمن أي موقع أو تفاصيل محددة”، فيما تم إرساله إلى أجهزة الأمن خلال أقل من دقيقتين بعد استلامه.

وقالت رئيسة الوزراء إنها قرأت “عناصر” من هذا “البيان” الواقع في 74 صفحة والذي برر فيه مطلق النار أسباب المجزرة التي ارتكبها، معتبرة أن “وجود بيان إيديولوجي لوجهات النظر المتطرفة هو بالطبع أمر مقلق للغاية”.

ومثل رجل أسترالي يبلغ من العمر 28 عاما السبت أمام محكمة وجهت إليه تهمة القتل غداة المجزرة التي يتهم بتنفيذه لها.

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وفي الوقت الذي نقل فيه المهاجم مباشرة على الإنترنت مقاطع من الاعتداء، حيث ظهر يتنقل داخل المسجد ويطلق النار عشوائيا على المصلين ولا يتردد في العودة للإجهاز على من بقي حيا، أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مسح 1,5 مليون فيديو للهجوم خلال 24 ساعة.

وأضاف فيسبوك في بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت “حذفنا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى 1.5 مليون فيديو للهجوم في أنحاء العالم، منها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل”.

وذكرت الشركة أنها تزيل أيضا كل النسخ المحررة من الفيديو والتي لا تتضمن محتوى مصورا وذلك احتراما للأشخاص الذين تأثروا بالهجوم وبواعث قلق السلطات المحلية.