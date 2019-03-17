حارث يغيب رسميا عن مباراتي مالاوي والأرجنتين ورونار يختار لاعب الوداد لتعويضه

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، غياب اللاعب أمين حارث؛ لاعب نادي “شالكه 04″ الألماني؛ عن لقاء المنتخب الوطني أمام منتخب مالاوي؛ برسم الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية من الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم -مصر 2019؛ والمباراة الودية أمام منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 26 مارس بالملعب الكبير لطنجة، وذلك بداعي الإصابة.

وأكدت الجامعة، في بلاغ رسمي لها قبل قليل، أن ” الناخب الوطني هيرفي رونار قرر توجيه الدعوة للاعب نادي الوداد الرياضي وليد الكرتي لتعويض حارث، والمشاركة في هذا التربص الاعدادي”.

وكانت العديد من التقارير الصحفية في ألمانيا، قد أكدت تعرض أمين حارث للإصابة، ما سيغيبه عن مباراة فريقه “شالكه04” الألماني القادمة، بالإضافة إلى مباريات المنتخب المغربي.

وسيكون وليد الكرتي، هو ثالث لاعب من فريق الوداد البيضاوي، في تشكيلة “أسود الأطلس”، إلى جانب إسماعيل الحداد والحارس محمد رضا التاكناوتي.