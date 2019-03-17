لاعبو الوداد: شهيتنا مفتوحة.. الناهيري: سعيد بالهدف الذي سجلته ونلعب على اللقب – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

عبر لاعبو فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن سعادتهم الكبيرة، بعد أن تمكنوا من الانتصار على فريق ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، أمس السبت، وتأهلوا لدور ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية متصدرين لمجموعتهم، مشددين على طموحات الفريق باتت كبيرة من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة، أجمع نجوم الفريق الأحمر على أنهم كانوا يستحقون هذا الانتصار، مؤكدين بأن هذه النتيجة لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي قدمه أنصار الفريق، والذين حجوا بكثافة إلى المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

من جانبه، وفي تصريح خص به “اليوم24″، لم يخفي محمد الناهيري، مسجل الهدف الوحيد في هذه المباراة، سعادته الكبيرة بالهدف الذي وقعه في الجولة الثانية، مؤكدا بأن الفريق عينه على اللقب هذا الموسم، وسيبدل كل ما في وسعه من أجل تحقيقه.

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إليكم تصريحات لاعبين من الوداد بعد المباراة: