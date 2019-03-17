باكستان: مقتل 4 أشخاص بعد انفجار قنبلة في قطار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انفجرت قنبلة اليوم الأحد، في قطار للركاب في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي باكستان، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

وقالت السلطات إن القنبلة الموجهة عن بعد انفجرت في خط سكة حديدية، خلال مرور قطار الركاب.

وصرح المسؤول في الشرطة عرفان بشير، أن "القطار كان متوجها من كويتا (العاصمة) إلى راولبندي عندما تعرض لتفجير قنبلة عن بعد ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح سبعة".

وأضاف "خرجت ثلاث عربات من القطار عن السكة وعمليات الإنقاذ جارية".

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، لكن انفصاليين من "اتنية البلوش" ومسلحين آخرين يستهدفون خط السكة الحديدية بشكل منتظم.

ويعتبر إقليم بلوشستان المتاخم لإيران وأفغانستان من أكبر أقاليم باكستان وأكثرها فقرا وتعصف به النزاعات العرقية والطائفية والانفصالية.

ويشتكي سكان الإقليم من عدم حصولهم على حصة عادلة من عائدات ثروات بلوشستان المعدنية.