اتهام 6 أشخاص من اللد بقتل سمر خطيب من يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد كل من محمد حجاج (30 عاما) ويوسف دقوسي (20 عاما) وعلي حجاج (20 عاما) وحسيب حجاج (31 عاما) وإبراهيم حجاج (20 عاما) وشاب من اللد يبلغ من العمر (18 عاما) والذي كان يعتبر قاصرا عند تنفيذ الجريمة وعليه يمنع نشر اسمه، نسبت إليهم التورط في جريمة قتل الشابة سمر خطيب (33 عاما) من مدينة يافا.

ويستدل من لائحة الاتهام ان "المتهمين أقارب زوج المرحومة السابق، اتفقوا على قتلها من خلال تفخيخ سيارتها ووضع عبوة ناسفة عليها، إذ نفذوا مخططهم بتاريخ 28.05.2018 وقاموا بوضع العبوة الناسفة على سيارتها عندما كانت تقف إلى جانب منزلها، إلا أن مخططهم لم ينجح، حيث قام عدد من المتهمين في اليوم التالي بملاحقتها وأطلقوا النار عليها من مسدسين عشرات العيارات النارية عندما وصلت إلى مفرق 'عين هكوريه' قرب شارع 4313 في الوقت الذي كانت فيه برفقة صديقتها، فقتلوها وتسببوا بإصابة صديقتها بجروح خطيرة، وعمل عدد آخر من المتهمين على إخفاء أدلة من خلال تغيير لون السيارة التي استخدمت أثناء اقتراف الجريمة".