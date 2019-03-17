انت الان تتابع تفاصيل خبر إغلاق مطار في نيوزيلندا إثر بلاغ عن طرد مشبوه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 02:50 مساءً - قالت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الأحد، إنها أغلقت مطار مدينة "ديوندين"؛ عقب بلاغ ورد إلى سلطات المطار بوجود حقيبة مشبوهة.

وذكرت الشرطة في بيان، أن عناصرها تمركزت لتأمين المراكز الحيوية الموجودة في المطار، وتم نشر الفرق المتخصصة، لتحديد طبيعة الحقيبة التي عُثر عليها والتعامل معها، وفقاً لموقع "أوتاجو ديلي تايمز" الأسترالي.

وأكدت سلطات مطار ديوندين أنه تم إغلاق المطار "دوندين" بعد الإبلاغ عن الحقيبة المشبوهة، التي عُثر عليها في تمام الساعة 9:55 صباح اليوم الأحد.

ووفقاً لموقع "أوتاجو ديلي تايمز"، عُثر على الحقيبة في مبنى خارجي بالمطار، واستُدعي فريق المتفجرات للكشف عنها، كما أخلت الشرطة المطار.

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وجاء هذا الحادث بعد يومين من الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيرش يوم الجمعة الماضي.

ورفعت نيوزيلندا مستوى التهديد الأمني من منخفض إلى مرتفع في أعقاب المجزرة الإرهابية بمدينة كرايست تشيرش، الجمعة الماضي، والتي راح ضحيتها 50 قتيلاً في مسجدين.

وحتى الساعة لم تعلن السلطات النيوزيلندية عن ماهية الطرد، كما لم ترد أنباء عن إعادة فتح المطار.

وتعد هذه المجزرة هي الأعنف في تاريخ البلاد، واعتبرتها رئيسة الوزراء عقب حدوثها، "يوماً أسود في تاريخ نيوزيلندا".

ومثل الإرهابي الأسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عاماً)، منفذ المجزرة، أمام محكمة جزئية في كرايست تشيرش، التي أمرت بحبسه إلى حين عرضه على المحكمة العليا في 5 أبريل المقبل.