انت الان تتابع تفاصيل خبر نائب أردوغان: الاعتداء على المساجد عمل إرهابي صارخ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 02:50 مساءً - وصف نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الاعتداء الذي تعرض له مسجدا مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا بـ"العمل الإرهابي الصارخ".

وندد أوقطاي، خلال لقائه وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز، اليوم الأحد، بالاعتداء الذي خلف 50 قتيلاً وعشرات المصابين، وفقاً لوكالة "الأناضول".

ووصل أوقطاي، صباح اليوم، رفقة وزير خارجية بلاده مولود تشاووش أوغلو، إلى نيوزيلندا، للوقوف على آثار الاعتداء، كما من المتوقع أن يزور المسجدين غدا الاثنين.

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وقبيل مغادرته مطار أتاتورك متجهاً إلى نيوزيلندا، كان أوقطاي قد دعا العالم بأَسره إلى التصدي لظواهر معاداة الإسلام، ومناهضة الأجانب والتطرف والعنصرية، على خلفية مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.

وقال: "إن اتخاذ تدابير فاعلة ضد المشاكل الناجمة عن معاداة الإسلام، بات أمراً مصيريّاً أكثر من كونه ضرورة، في الظروف العالمية الراهنة".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرر عقب المذبحة التي وقعت الجمعة الماضي، إرسال وفد يضم نائبه ووزير خارجيته إلى نيوزيلندا، لتقييم الوضع مع المسؤولين هناك، ووضع خريطة طريق للتعامل معه.