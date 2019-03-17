الكشف عن تفاصيل جديدة في هجوم نيوزيلندا

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كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، صباح الأحد، أن مكتبها تلقّى الجمعة بيانا من المسلح الذي قتل 50 شخصًا في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش قبل دقائق من حصول الاعتداء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت أرديرن لصحفيين: «كنتُ واحدة من أكثر من 30 متلقّيًا للبيان الذي أُرسِل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء». وأشارت إلى أن البيان لم يتضمّن أيّ موقع أو تفاصيل محدّدة، مضيفةً أنّه تمّ إرساله إلى أجهزة الأمن خلال دقيقتين من استلامه. ووصفت أرديرن في وقت سابق الهجوم بالإرهابي وهو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا.

ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل، أمس السبت، إلى الأسترالي برينتون هاريسون تارانت، 28 عاما، الذي يشتبه بكونه متعصبا يعتقد بتميز العرق الأبيض.ومثل تارانت أمام المحكمة الجزئية في كرايست تشيرش مكبل اليدين ومرتديا ملابس السجن البيضاء، أمس، حيث تم حبسه على ذمة القضية، وواجه تهمة القتل.ومن المقرر أن