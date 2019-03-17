قائد الحرس الثوري: إيران جندت 200 ألف عنصر في العراق وسوريا

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال قائد الحرس الثوري، إن إيران جندت 100 ألف عنصر في العراق و100 ألف في سوريا، معتبرًا أن قوة الميليشيات في المنطقة من نجاحات النظام الإيراني.

وأضاف في تصريحات اليوم الأحد، أن قوات إيرانية ذهبت للعراق لنقل التجارب الإيرانية وتنظيم المجندين.