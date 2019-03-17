الان تتابع مسلح يقتحم قاعدة عسكرية وسط مالي ويقتل 16 جنديا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات اقتحم مسلح، قاعدة عسكرية وسط مالي، وقتل 16 جنديا داخلها. ونقلت وسائل أنباء عن مسؤول مالي أن مسلحين سيطروا على قاعدة عسكرية في مالي، وقتلوا 16 جنديا على الأقل.

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