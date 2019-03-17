شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: 4 قتلى و10 مصابين بانفجار على خط للسكك الحديدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كويتا)

قُتل أربعة أشخاص وأصيب 10 آخرون في باكستان اليوم (الأحد) إثر انفجار قنبلة على خط للسكك الحديدية بإقليم بلوخستان الغني بالموارد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن لكن الانفصاليين من عرق البلوخ هاجموا قطارات في الماضي تعبيرا عن رفضهم لما يصفونه باستغلال موارد الإقليم من الغاز وغيره.

وقال عرفان بشير قائد شرطة منطقة نصير آباد حيث وقع الانفجار لرويترز «سقط أربعة قتلى وهم فتاة وأمها واثنان آخران».

Advertisements

وتسبب الانفجار في انحراف ست عربات من القطار عن الخط. وكان القطار في طريقه من مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان إلى مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان.

وهذا ثاني هجوم على قطارات في المنطقة خلال أسبوعين. وقال ضابط شرطة آخر إن الهجوم الأول لم يسفر عن ضحايا.

وإقليم بلوخستان جزء مهم من مشاريع للنقل والطاقة ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية التي جلبت لباكستان استثمارات بقيمة 57 مليار دولار.