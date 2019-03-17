شكرا لقرائتكم خبر عن إقفال مطار دنيدن في نيوزيلندا بسبب «طرد مشبوه» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (ويلينغتون، كرايست تشيرش)

أعلنت السلطات النيوزيلندية اليوم (الأحد) أنها أقفلت مطار دنيدن بعد العثور على طرد مشبوه، وذلك بعد يومين على المجزرة الإرهابية التي وقعت في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

وقالت الشرطة في بيان «إن مطار دنيدن مقفل في الوقت الحاضر»، مضيفة «عناصر الشرطة باتوا في المكان، ويعمل فريق متخصص على تحديد طبيعة الطرد، وتم نشر فرق متخصصة لتحديد طبيعة العبوة المريبة».