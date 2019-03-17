شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء نيوزيلندا: تلقيت «بيان» الإرهابي قبل 9 دقائق من الاعتداء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (كرايست تشيرش/نيوزيلندا)أفادت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم (الأحد) بأن مكتبها تلقّى أمس الأول (الجمعة) «بياناً» من المسلّح الذي قتل 50 شخصاً في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش قبل دقائق من حصول الاعتداء الإرهابي.
وأوضحت أرديرن لصحفيين «كنتُ واحدةً من أكثر من 30 متلقّياً للبيان الذي أُرسِل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء». وأشارت إلى أنّ البيان «لم يتضمّن أيّ موقع أو تفاصيل محدّدة»، مضيفةً أنّه تمّ إرساله إلى أجهزة الأمن خلال دقيقتين من تسلمه.
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