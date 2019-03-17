تأبين ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة

رويترز

امتلأت حظيرة طائرات فى العاصمة الإثيوبية بالورود البيضاء بينما تجمع العاملون فى مجال الطيران اليوم الأحد لتذكر الطيارين وأفراد طاقم الطائرة الستة الذين لاقوا حتفهم مع 149 راكبا فى تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية قبل أسبوع.

ووضعت نساء باكيات أكاليل الزهور أمام توابيت فارغة خلال مراسم تأبين ضحايا الطائرة.

وعزفت فرقة الموسيقى الأمهرية التقليدية وبكى بعض أفراد الفرقة. وتوقفت الموسيقى مؤقتا عندما حاول أفراد الفرقة تهدئة الأقارب الثكلى الذين بدا عليهم الحزن الشديد وهم أمام التوابيت.

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