مسلحون يسيطرون على قاعدة عسكرية بمالى ويقتلون 16 جنديا

رويترز

قال مسؤولون محليون إن مسلحين سيطروا على قاعدة عسكرية فى مالى وقتلوا حوالى 16 جنديا على الأقل.

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