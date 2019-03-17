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مسلحون يسيطرون على قاعدة عسكرية بمالى ويقتلون 16 جنديا

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رويترز

قال مسؤولون محليون إن مسلحين سيطروا على قاعدة عسكرية فى مالى وقتلوا حوالى 16 جنديا على الأقل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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