مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن توزيع المواد الإيوائية في محافظة المهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الغيظة دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, توزيع المواد الإيوائية للمتضررين في محافظة المهرة. Advertisements وجرى توزيع 100 خيمة و600 بطانية و 200 بساط، لسد احتياج المتضررين في مديرية حات والمناطق الصحراوية. وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر بتدخلات المملكة الإغاثية والإنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة. يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع التمور على الفئات الأشد احتياجا في المحافظة، ضمن مشروع توزيع 4 آلاف طن من التمور.



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