إقفال مطار دنيدن في نيوزيلندا بعد العثور على "طرد مشبوه"

اسماء السيد - كرايست تشيرش: أعلنت السلطات النيوزيلندية الأحد أنها أقفلت مطار دنيدن بعد العثور على طرد مشبوه، وذلك بعد يومين على المجزرة التي وقعت في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش وأودت بحياة 50 شخصا.

وقالت الشرطة في بيان "إن مطار دنيدن مقفل في الوقت الحاضر"، مضيفة "عناصر الشرطة باتوا في المكان، ويعمل فريق متخصص على تحديد طبيعة الطرد".

وقال موظف في شركة "أير نيوزيلند" موجود في المكان لوكالة فرانس برس أنه لم يتم إخلاء المطار. وأفاد أن عددا قليلا من الرحلات تأثر بهذا الإغلاق الذي حصل مساء الاحد.

وحسب موقع مراقبة حركة الطيران "فلايت اوير" فإن الرحلة 691 التابعة لشركة "اير نيوزيلند" القادمة من ويلينغتون، حلقت مرارا فوق مطار دنيدن لنحو ساعة قبل ان تعود أدراجها الى العاصمة النيوزيلندية.